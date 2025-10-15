Bauer sucht Frau
Folge 8: Tränen beim Minigolf
96 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 6
Andreas nimmt seine beiden Hofdamen auf den Minigolf-Platz mit - doch es kommt zu Tränen. Auch bei Dominik, Wolfgang und Christina kommt es zu den finalen Entscheidungen, während bei Rupert und Markus die Hofwochen auf Hochtouren laufen. Für Henry jedoch startet das Abenteuer jetzt erst richtig.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen