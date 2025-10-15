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Bauer sucht Frau

Tränen beim Minigolf

ATVStaffel 22Folge 8vom 15.10.2025
Tränen beim Minigolf

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Folge 8: Tränen beim Minigolf

96 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 6

Andreas nimmt seine beiden Hofdamen auf den Minigolf-Platz mit - doch es kommt zu Tränen. Auch bei Dominik, Wolfgang und Christina kommt es zu den finalen Entscheidungen, während bei Rupert und Markus die Hofwochen auf Hochtouren laufen. Für Henry jedoch startet das Abenteuer jetzt erst richtig.

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