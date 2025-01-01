Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 15Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 15: Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 15
Günter hat eine eindeutige Favoritin und das zeigte er auch klar und deutlich. Leider etwas zu deutlich, denn die hübsche Oberösterreicherin Karin musste unseren Günter bei seinen Annäherungsversuchen sogar etwas bremsen. Die deutliche Zuneigung für Karin ist auch seiner anderen Kandidatin Brigitte nicht verborgen geblieben. Doch sie möchte die Hoffnung nicht aufgeben, das Herz von Günter mit ihrer ruhigen Art zu erobern. Allerdings hat Gastwirt Günter ganz eigene Vorstellungen. Er überrascht Karin mit einem Picknick - ohne Brigitte… Während Forstwirt Robert alles sehr langsam und vorsichtig angeht - zeigt Hans am Ende seine romantische Seite. Er entführt Veronika zu einem der wohl verführerischsten Plätzchen Erde in seiner Umgebung um mit Sekt den Sonnenuntergang zu genießen... Und unser Winzer Johannes hätte sich wohl nie träumen lassen, was sich in der letzten Zeit bei ihm ergeben hat. Die 21-jährige Carmen hat in ihm ungeahnte Gefühle ausgelöst. Und auch die Tirolerin hat bisher nicht an die "Liebe auf den ersten Blick" geglaubt. Doch eine Herausforderung bleibt - die große Entfernung zwischen Tirol und der Südsteiermark. Um vorerst noch mehr Zeit mit Carmen zu verbringen hat Johannes einen Vorschlag...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick