Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 3: Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 3
Bei den ersten Bauern sind die Frauen auf den Höfen angereist und grundsätzlich scheinen alle mit ihrer Wahl zufrieden, doch erste Zweifel machen sich schnell breit. Auch die Tatsache, dass jeder eine der 3 Kandidatinnen nach nur 1 Tag nach Hause schicken muss schlägt sich bei dem einen oder anderen aufs Gemüt. Stefan versucht sich die Entscheidung durch eine Bewährungsprobe zu erleichtern - Stallarbeit im Morgengrauen. Ob das die Sache leichter macht? Bei Helmut sind nach Julia auch Friederike und Teresia eingetroffen. Anfangs verstehen sich auch alle prächtig, aber schon sehr bald ist Julia wieder auf der Jagd und lässt nichts unversucht um Helmut für sich zu gewinnen. Doch Julias ureigenste Art und Weise lässt ihre Konkurrentinnen kopfschüttelnd danebenstehen. Christian hat sich den Druck nach einem Tag eine Entscheidung treffen zu müssen gleich genommen und von vornherein nur 2 Frauen zu sich eingeladen... ob das allerdings hilfreich war?
