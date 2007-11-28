Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 4Folge 3vom 28.11.2007
73 Min.Folge vom 28.11.2007Ab 6

Bei den ersten Bauern sind die Frauen auf den Höfen angereist und grundsätzlich scheinen alle mit ihrer Wahl zufrieden, doch erste Zweifel machen sich schnell breit. Auch die Tatsache, dass jeder eine der 3 Kandidatinnen nach nur 1 Tag nach Hause schicken muss schlägt sich bei dem einen oder anderen aufs Gemüt. Stefan versucht sich die Entscheidung durch eine Bewährungsprobe zu erleichtern - Stallarbeit im Morgengrauen. Ob das die Sache leichter macht? Bei Helmut sind nach Julia auch Friederike und Teresia eingetroffen. Anfangs verstehen sich auch alle prächtig, aber schon sehr bald ist Julia wieder auf der Jagd und lässt nichts unversucht um Helmut für sich zu gewinnen. Doch Julias ureigenste Art und Weise lässt ihre Konkurrentinnen kopfschüttelnd danebenstehen. Christian hat sich den Druck nach einem Tag eine Entscheidung treffen zu müssen gleich genommen und von vornherein nur 2 Frauen zu sich eingeladen... ob das allerdings hilfreich war?

