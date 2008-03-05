Bauer sucht Frau - Abschlussevent Teil 1 - Staffel 4 Folge 16Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 16: Bauer sucht Frau - Abschlussevent Teil 1 - Staffel 4 Folge 16
Einige Monate nach dem gemeinsamen Kennenlernen und dem Besuch auf den Höfen ist es Zeit zu sehen ob die Früchte so mancher Liebe geerntet werden können. Wer hat die Liebe gefunden und wie sieht es mit Freundschaften aus? Ist aus verletzten Eitelkeiten Ärger entstanden? Die Spannung steigt und die Aufregung vor dem Treffen ist spürbar… Bei herrlichem Sonnenschein rollen im Ennstal die Herren an und finden selbstverständlich gleich interessanten Gesprächsstoff und natürlich erfahren wir so manche herzhafte Anekdote. In der Männerrunde ist aber ein Neuzugang zu vermelden. Gemeinsam mit seiner Partnerin Petra und dem erst wenige Monate alten "Junior" ist Weinbauer Alexander aus der 1. Staffel von "Bauer sucht Frau" der Einladung zu den Eventtagen gefolgt. Und er hat eine ganz besondere Überraschung im Gepäck…. Die feurige Julia war von ihrem Tischler Helmut alles andere als begeistert. Immerhin hat sie im Sommer den Hof im Waldviertel als Erste verlassen - und die verletzten Gefühle standen ihr dabei ins Gesicht geschrieben. War damit das Thema Helmut endgültig abgeschlossen? Bis zuletzt ist sie sich nicht sicher, ob sie Helmut in die Augen sehen kann, doch der Wunsch ihm nochmal gehörig die Meinung zu sagen ist sehr stark. Als Kind der sechziger Jahre hat sich der fröhliche Müller Witgar gedacht seine Haare wachsen zu lassen. Doch um wirklich den Damen zu gefallen, muss kurzfristig dann doch ein neuer eher moderner Haarschnitt her... oder führt er etwas im Schilde? Seine Frauen haben derweil ganz andere Probleme - denn sie erfahren, dass die dritte Kandidatin Claudia bei der Abfahrt vom Hof hinter ihrem Rücken kein gutes Haar an ihnen gelassen hat. Besonders die Salzburgerin Manuela ist tief getroffen. An den rührenden Abschied von seinen Damen Melissa und Martina erinnert man sich beim sympathischen Biobauern Christian gern. Am Ende waren all die Anstrengungen der Hofarbeit vergessen und die Zukunft lag offen vor ihnen. Besonders die Gefühle zu Martina waren eindeutig spürbar. Was hat sich seitdem getan? Die 29-jährige Martina hat noch einiges auf dem Herzen und auf den Biobauern wartet noch eine ganz andere Überraschung...
