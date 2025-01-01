Bauer sucht Frau - Abschlussevent Teil 4 - Staffel 4 Folge 19Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 19: Bauer sucht Frau - Abschlussevent Teil 4 - Staffel 4 Folge 19
"Bauer sucht Frau" und die Liebe! Das Eine geht ohne das Andere nicht. Unsere 10 Singleherren und ihre Damen erleben das große Wiedersehen am "Pichlmayrgut". Unser Biomüller Witgar aus Kärnten erlebte eine Woche mit Höhen und Tiefen. Mit seinen Damen Claudia, Manuela, Sandra war er nicht immer ein Herz und eine Seele. Gerade mit Manuela häuften sich die Verstimmungen. Am Ende der Hofwoche war zwischen Sandra und ihm allerdings vorerst nicht mehr als Freundschaft. Aber Witgars ausgedehnte Vorbereitungen auf das Wiedersehen, inklusive Friseurbesuch lassen doch so einiges vermuten. Gastwirt Günter hat eine Stärke bewiesen: Durchhaltevermögen! Nachdem in der Zeit am Gasthof sein Interesse an Karin deutlich zum Vorschein kam, musste er sie wieder ziehen lassen, ohne von ihr mehr als Freundschaft erwarten zu können. Auch Melanie und Brigitte konnten sein Herz nicht erobern. Aber hat die aufgeschlossene Oberösterreicherin Karin in der Zwischenzeit seinem Werben vielleicht doch nachgegeben? Zumindest geht Günter nicht unvorbereitet in das Wiedersehen mit seinen Damen. Auch Gerhard ist ins steirische Ennstal gekommen. Claudia, Angela und Eva haben ihm besinnliche Stunden in der sommerlichen Hofwoche geschenkt. Nach Claudias Abreise blieb ihm mehr Zeit für Eva und Angela. Beide berührten ihn in seinem spirituellen Empfinden - eine Entscheidung für Eva oder Angela konnte und wollte er beim Abschied (noch) nicht treffen. Ein inniges Wiedersehen ist zu erwarten. Doch erleben wir auch eine Überraschung in Liebesdingen? Für die Kandidaten und ihre Frauen ist der Tag aber auch nach den Gesprächen lange nicht vorbei. Am Abend startet das große Finale, dem alle schon gespannt entgegenfiebern. Und eines sei verraten: Emotionen sind ansteckend.
