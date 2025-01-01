Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 4: Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 4
Die feurige Ungarin Julia hält unseren Tischler Helmut nach wie vor auf Trab. Als er seinen drei Frauen die Arbeit in der Tischlerei zeigt ist Julia plötzlich genervt und verschwindet. Aus ihrer Sicht bekommt sie nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient und ihre Konkurrentinnen Friederike und Teresia verbessern die Situation auch nicht. Kurzerhand fällt Helmut einen Entschluss… In Oberösterreich kommen sich Martina und Christian näher. Beim abendlichen Dartspielen erhascht sie sogar ein erstes Küsschen - doch auch Melissa geht nicht leer aus. Am nächsten Morgen sind Christian und Martina aufgewühlt und bei der anstrengenden Arbeit ist eine gewisse Spannung zwischen den beiden lässt sich nicht verbergen. Was ist vorgefallen? Stefan hat ein Auge auf die zierliche Andrea geworfen. Miriam sieht er als "guten Kumpel". Trotzdem machen sie zu dritt einen Ausflug auf die Alm... ob das gut geht? Während alle das Panorama genießen nimmt Stefan seinen ganzen Mut zusammen...
