Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 5: Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 5
In der ersten Nacht auf Antons Hof haben seine Damen nicht alle gut geschlafen. Zu ungewohnt ist die neue Umgebung. Und dann das frühe Aufstehen. Eine Vielzahl von Tieren halten bedeutet nun mal auch eine Menge Arbeit. Nur Ramona aus Niederösterreich, die ebenfalls einen Bauernhof bewirtschaftet, hat keine Anpassungsprobleme. Anton hat nicht nur seine liebe Mühe die Mädls in der Früh aus dem Bett zu bekommen - er hat auch noch eine andere große Sorge: Er kann sich - trotz aller Anstrengung - nicht entscheiden, welche der drei er nach dem ersten Tag nach Hause schicken soll. Doch dann passiert etwas unerwartetes... Bei unserem Biobauern Christian ist die fröhliche Stimmung verflogen. Irgendetwas ist zwischen ihm und Martina falsch gelaufen - nur was? Helmut hat die schlechte Stimmung schon hinter sich - für den Moment. Er macht mit Friederike und Teresia einen Angelausflug... doch auch hier läuft nicht alles nach Plan... Einzig bei Stefan scheint im Moment alles in Ordnung zu sein - er hat seine Traumfrau gefunden - doch wie wird die Nebenbuhlerin darauf reagieren? Eine leise Ahnung hat sie ja....
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