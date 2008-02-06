Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 12Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 12: Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 12
In Kärnten spannt Gastwirt Günter seine beiden Frauen richtig ein. Nicht nur Tische decken, sondern auch gleich die Koffer der Gäste schleppen müssen Melanie und Brigitte. Zum Glück nehmen die beiden es gelassen und mehr - die beiden verwöhnen ihren Günter noch mit einem liebevoll zubereiteten Drei-Gänge-Menü. Ob er das zu schätzen weiß? Auch Hans tritt ordentlich ins Fettnäpfchen, denn während er Uschi und Veronika zu einem Gläschen Wein zum Heurigen ausführt, vernachlässigt er Uschi zusehends - die Wienerin hat allerdings noch ein Ass im Ärmel. Winzer Johannes trifft eine schwere Entscheidung: während Jessica und Marianne nichts ahnend die weitere Woche planen und überlegen, wie sie dem 29-Jährigen etwas näher kommen können, konfrontiert Johannes sie mit seinem Entschluss. Während die eine die Nachricht mit Fassung trägt, ist die andere schwer getroffen. Am Hof des 35-jährigen Forstwirts Robert haben sich Barbara und Margit bereits ein bisschen einrichten können und die dritte Kandidatin Tamara wartet bereits am Bahnhof. Sie ist mit 21 Jahren deutlich jünger als die anderen Damen. Wie das bei Robert und den beiden anderen ankommen wird? Für das harmonische Trio Gerhard, Angela und Eva ist die Zeit des Abschieds gekommen. Gerhard braucht Zeit, um die Erlebnisse der vergangenen Woche wirken zu lassen. Er muss sich klar werden was er mehr vermissen wird: Angelas strahlendes Lachen und ihre positive Energie, oder Evas menschliche Reife und Tiefe. Was die Zukunft wohl bringt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick