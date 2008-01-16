Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 9: Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 9
Nicht alle unsere Singlemänner tun sich leicht im Umgang mit mehreren Frauen gleichzeitig. Und jeder einzelne geht an die Suche nach der Richtigen auf seine Weise heran. Nachdem die 37-jährige Uschi aus Wien bereits bei Hans im Burgenland eingekehrt ist, folgt die Anreise von Gabriele und Veronika. Beide ankommenden Damen haben etwas im Gepäck - Gabriele einen Korb Leckereien aus dem Heimatort und Veronika ihre besten Freundinnen. Die neue Rolle als "Hahn im Korb" scheint dem 41-jährigen Ackerbauern nicht unangenehm zu sein. Und auch der erste Eindruck der Kandidatinnen ist vielversprechend. Lange aufhalten will sich Hans allerdings nicht mit seiner Entscheidung, welche der Damen wieder abfahren soll, denn es sind nur zwei Gästebetten vorbereitet. Bei unserem Winzer Johannes wird ein entspannter Grillabend zu einer Grundsatzdiskussion über die Rollenverteilung auf einem Bauernhof. Besonders Marianne kann die Meinung von Johannes nicht teilen. - Ob diese Diskussion seine Entscheidung in letzter Sekunde beeinflusst? Abwechslungsreich verlaufen die Tage bei Gerhard. Hier wechseln intensive Gespräche mit fröhlichen Tanzabenden. In jedem Fall bringt der 43-jährige seine Frauen ins Schwitzen. Die Leidenschaften unseres Biomüllers Witgar sind eindeutig Musik und die Kunst. Seine Partnerin soll diese Interessen auch teilen - und um dies herauszufinden besucht er gemeinsam mit Claudia, Sandra und Manuela eine Ausstellung. Welche wird den Ansprüchen des Kärntners wohl gerecht?
