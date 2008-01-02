Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 7vom 02.01.2008
73 Min.Folge vom 02.01.2008

Für einige unserer Singlemänner geht es so richtig rund. Während Johannes natürlich mit Wein versucht das Eis zu brechen, stellt Witgar seine Frauen erstmal der Mutter vor. Schon früh steht fest, dass er besonders auf Sandra tiefen Eindruck gemacht hat. Und Claudia ist positiv überrascht, denn live übertrifft Witgar ihre Erwartungen bei weitem. Und auch bei Gerhard steht das grosse Kennenlernen bevor. Der 43-jährige ehemalige Techniker Gerhard hat sein Leben vor einigen Jahren rigoros geändert und erfüllte sich den Traum vom eigenen Hof. Die Vielseitigkeit in der Landwirtschaft und der Einklang mit der Natur bestimmen seinen Tagesablauf. Aus seinen vielen Bewerbungen hat er sich Angela, Eva und Claudia ausgewählt. Die Wienerinnen Angela und Eva treffen früher auf dem Vierkanthof, als die lebenslustige Claudia aus Graz. Schon in der ersten gemeinsamen Zeit spüren sie, dass unser sensibler Obstbauer Gerhard ein besonderes Exemplar der "Gattung Mann" ist. Seine Ausstrahlung nimmt die Damen unweigerlich gefangen.

ATV
