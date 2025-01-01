Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 2: Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 2
Es ist wieder Zeit für Romantik! Bereits zum 4. Mal hilft Katrin Lampe alleinstehenden Männern die passende Frau zu finden. Schon in den letzten Staffeln hat Bauer sucht Frau bewiesen, dass das Klischée des Bauern längst nicht mehr zutrifft – und es oft kaum zu glauben ist, dass diese Prachtkerle Probleme haben die Richtige zu finden. Auch diesmal sind die 10 Singlemänner so unterschiedlich wie das Leben selbst: Vom sensiblen Obstbauern, bis zum musikalischen Winzer ist für jedes Frauenherz ein Kandidat dabei. Und es gibt auch eine Premiere bei Bauer sucht Frau: Denn nicht nur Bauern sind diesmal dabei. Unter den 10 Suchenden sind auch Vertreter aus anderen Berufsgruppen, die mit Vorurteilen zu kämpfen haben.. Unter anderen der fröhliche Müller Witgar und der romantische Wirt Günter. Man kann sich also wieder freuen – denn es warten gefühlvolle Liebesgeständnisse, leidenschaftliche Diskussionen und vor allem 10 Singlemänner aus den schönsten Ecken des Landes.
