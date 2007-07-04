Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 1 - VorstellungJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 1: Bauer sucht Frau - Staffel 4 Folge 1 - Vorstellung
100 Min.Folge vom 04.07.2007Ab 6
Premiere bei Bauer sucht Frau! Nicht nur Landwirte hoffen in dieser Staffel die Frau fürs Leben zu finden - diesmal sind auch Singlemänner dabei, die entweder durch die Abgeschiedenheit in der sie leben oder durch den Alltag ihres Beruf ähnliche Probleme wie Bauern haben. So suchen diesmal unter anderen auch ein umtriebiger Müller und ein romantischer Wirt die Richtige.
