Christians Schmusekurs ist aufgegangen - die Wogen auf dem Hof scheinen geglättet. Am letzten Abend feiern die 3 noch einmal in der familieneigenen Mostschänke. Und endlich gibt es die längst überfällige Aussprache zwischen Christian und Martina. Kommt die Wahrheit nun endlich ans Tageslicht? Stefan und Andrea schweben nach wie vor auf Wolke 7. Am letzten Abend zeigt sich wie ernst es den beiden wirklich ist. Bei Anton hat der Zufall seine Finger im Spiel. Nach dem Zwischenfall auf Ramonas eigenem Hof musste sie für eine Nacht das Feld räumen. Als sie am nächsten Morgen zurückkehrt hat sie so einige Überraschungen mit im Gepäck... ob sie damit bei Anton den gewünschten Erfolg hat? Schließlich haben er und Yasmin nun einen Tag Zeit gehabt sich ganz aufeinander zu konzentrieren... Und auch bei Helmut nähert sich der Tag der Abreise... Nach dem feuchtfröhlichen Angelausflug und romantischem Grillabend hatte Friederike den treuen Tischler Helmut beim Reiten für sich allein. Heute ist die Wienerin Teresia an der Reihe. Ein wenig aufgeregt macht sie sich mit unserem Tischler zu einer Motorradtour auf. So sehr sie sich aber auch bemüht, ihre Gefühle für den ruhigen Helmut kann Teresia nicht mehr verbergen. Als sie bei einer kleinen Rast ihre Emotionen offenbart, scheint Helmut nicht einmal überrascht...
