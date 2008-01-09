Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 4Folge 8vom 09.01.2008
74 Min.Folge vom 09.01.2008Ab 6

Bei Johannes herrscht gute Laune, doch die Entscheidung rückt immer näher? Wer interessiert den lockeren Winzer am wenigsten? Die exotische und herzliche Jessica, oder die selbstwußte Marianne, oder schlägt sein Herz für das stille Wasser Veronika? Auch Gerhard muss eine Entscheidung treffen - aber um die treffen zu können will er bei seinen Frauen unter die Oberfläche sehen... ob alle Drei gleichermaßen ihre Maske ablegen werden? Im Gailtal fehlt noch Witgars 3. Auserwählte - Manuela, währenddessen haben sich Sandra und Claudia schon eingelebt - die eine mehr, die andere weniger. Und es wird spannend bei unserem Burgenländer Hans. Er nimmt freudestrahlend seine Bewerbungspost entgegen. Nach über zwei Jahren Singledasein ist Hans zuversichtlich eine passende Partnerin zu finden. Aufgeregt und voller Freude erwartet er nun die Anreise seiner ersten Dame: Die 37-jährige Wienerin Uschi kommt als erste... Wird Amors Pfeil gleich am Anfang treffen?

