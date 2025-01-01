Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 1: Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 1
73 Min.Ab 6
Der Dating-Klassiker von ATV geht in die nächste Runde. Bauer sucht Frau - das Original mit Amors rechter Hand: Katrin Lampe. Das Erfolgsrezept ist dabei ganz einfach: authentisch, romantisch und spannend! In zwei Vorstellungsfolgen präsentieren sich elf gestandene Landwirte und zwei hübsche Bäuerinnen. Es warten gefühlvolle Liebesgeständnisse, leidenschaftliche Diskussionen und tiefe Einblicke in das Paarungsverhalten der österreichischen Landwirte!
Bauer sucht Frau
Produktion:AT, 2005
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
