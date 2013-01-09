Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 19Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 19: Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 19
72 Min.Folge vom 09.01.2013Ab 6
Der Krallerhof in Leogang mitsamt seinem atemberaubenden Ausblick ist dieses Jahr der Schauplatz für das große Wiedersehen. Der Ausblick ist für so manchen allerdings nur vom Zimmerfenster schön, denn den einen oder anderen erwartet ein eher unangenehmes Wiedersehen. Aber neben den weniger schönen Überraschungen, gibt es auch herzzerreißend schöne. Und wie bei jedem Bauer sucht Frau Abschlußfest kommt oft alles anders als gedacht...
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen