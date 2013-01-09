Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 19

ATVStaffel 9Folge 19vom 09.01.2013
Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 19

Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 19Jetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 19: Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 19

72 Min.Folge vom 09.01.2013Ab 6

Der Krallerhof in Leogang mitsamt seinem atemberaubenden Ausblick ist dieses Jahr der Schauplatz für das große Wiedersehen. Der Ausblick ist für so manchen allerdings nur vom Zimmerfenster schön, denn den einen oder anderen erwartet ein eher unangenehmes Wiedersehen. Aber neben den weniger schönen Überraschungen, gibt es auch herzzerreißend schöne. Und wie bei jedem Bauer sucht Frau Abschlußfest kommt oft alles anders als gedacht...

Weitere Folgen in Staffel 9

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen