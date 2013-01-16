Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 20Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 20: Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 20
72 Min.Folge vom 16.01.2013Ab 6
Die Bauern der 9. Staffel treffen in den Event-Folgen erneut auf ihre BewerberInnen und Katrin Lampe bittet zu Gesprächen. Und auch in der zweiten Eventfolge werden die Emotionen wieder überkochen. Denn während so mancher Bauer seine neue Liebe präsentiert, scheinen geschmähte Bewerberinnen die Abfuhr noch nicht verdaut zu haben...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen