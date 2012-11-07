Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 12Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 12: Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 12
Beim wilden Hirten Marko muss alles immer extrem sein - von den Freitzeitaktivitäten bis zur Art und Weise der Entscheidung. Während Stefanie die Gentleman-Qualitäten von Gerald und Stefan überprüft, freut sich Schafzüchter Alexander über seine 3. Kandidatin, Nicole. Ob die heimliche Favoritin hält was sie verspricht? Winzerin Steffi hat lange genug im Weingarten gearbeitet! Jetzt würde sie sich am liebsten von ihren zwei reizenden Herren bekochen lassen. Gerald und Stefan sind zwar begeistert von der Idee, beide haben aber Angst, dass sie die Kochkunst nicht allzu perfekt beherrschen. Die Winzerin ist anspruchsvoll, sie weiß aber auch die Bemühungen der Jungs zu schätzen. Milchbauer Christian hat einen großen ersten Abend vorbereitet, aber dann läuft alles anders als gedacht, denn Silke ist plötzlich verschwunden. Bei Robert hingegen sind die Frauen noch nicht einmal angekommen. Nun, um genau zu sein ist die erste Hofdame, die 36-jährige Wienerin Sandra schon am Bahnhof, aber Robert kennt sie noch nicht, weil er noch beim Friseur ist. Das kann ja heiter werden. Und auch für Stefan ist es soweit. Der fesche Niederösterreicher sitzt vor seinem Stapel an Bewerbungen und ist fix und fertig, weil so viele Frauen ihn kennenlernen wollen, aber Stefan sucht eine die es ernst meint - Modelmaße nebensächlich. Ein Mann wie aus dem Bilderbuch eben.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick