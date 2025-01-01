Zum Inhalt springenBarrierefrei
73 Min.Ab 6

Bei einer Kutschfahrt spricht Stefan, gewohnt direkt, Nadine und Marina an ob sie gerne mit ihm am Hof leben würden. Während die einer überschwänglich ihre Gefühle gesteht, ist Dame Nummer 2 etwas zurückhaltender. Ob das für den Niederösterreicher tatsächlich entscheidend ist? Winzer Robert war bisher sehr verschlossen. Ein gemeinsamer Abend in einem Tanzlokal gibt endlich die Möglichkeit, der 36-jährigen Sandra oder Wienerin Ursula näher zu kommen. Dank der ausgelassenen Stimmung wird Robert nun lockerer und eine der Hofdamen steht plötzlich im Mittelpunkt seines Interesses. Wie wird die Konkurrenz darauf reagieren? Sandra fühlt sich pudelwohl in Mitten ihrer drei Herren. Aber auch, wenn die 42-Jährige auf eine eher lässige Hofwoche plädiert, auf die Probe stellt sie ihre Männer dennoch immer wieder. Ein Partner muss für sie mit anpacken können und so ist Muskelschmalz gefragt. Bei Hans setzt Vorzeigedame Gerti alles auf eine Karte. Aufgehübscht versucht sie den Bergbauern zu verführen und weckt den Osttiroler aus seinem Mittagschläfchen... Bei Christian ist bisher eines ganz klar gewesen: Kärntnerin Romy steht ganz hoch in der Gunst des smarten 24-Jährigen. Und eigentlich sieht alles so aus, als wenn die Entscheidung für die Blondine nur eine Frage der Zeit ist. Am Abend findet Christians großes Hoffest statt und plötzlich kommt wieder mal alles ganz anders.

