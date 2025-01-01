Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 10: Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 10
Bauer Erwin im Glück! An einem wunderschönen Nachmittag mit seiner Manuela auf dem Knutschbankerl zu sitzen ist das Beste was ihm je passiert ist! Der schüchterne Pferdefreund hat sich auch ein besonders Geschenk für seine Auserwählte überlegt. Manuela ist sprachlos. Gemütlich geht es Schafzüchter Alexander an. In aller Ruhe bereitet er die Berghütte für seine Frauen vor und lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen als nicht alles so läuft wie geplant. Dicke Luft herrscht hingegen im Haus von Ackerbauer Gottfried. Statt die Zeit alleine mit Gottfried einfach zu genießen, möchte Martina erst ein paar offene Fragen klären. Ganz zur Verwirrung von Gottfried, denn der findet nämlich, dass eigentlich alles ganz gut passt. Post für den wilden Hirten Marko! Nach langem Überlegen entscheidet sich der 35-Jährige für drei Bewerberinnen - ganz zur Verwunderung der Mutter, denn ihr Sohn hat garnicht ausschließlich auf die Oberweite der Frauen geschaut... wenn das nicht vielversprechend ist. Während Winzerin Stefanie bei Ihrer Entscheidung den Fotoapparat zu Hilfe nimmt, bereiten sich Manfred und Wolfgang auf ein besonderes Date vor! Im Partnerlook möchten die beiden zu einem Hoffest gehen und sich richtig amüsieren. Von dem Abend erwartet sich vor allem Wolfgang, dass man sich näher kommt. Alle Voraussetzungen sind da und es scheint so als wäre Gemüsebauer Manfred fröhlich und locker. Aber am Ende des Abends gibt es Gesprächsbedarf...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick