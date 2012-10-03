Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 7Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 7: Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 7
Messin geht in die Offensive. Ein kleines Tänzchen mit jeder Menge Hüftschwung soll den schüchternen Pferdefreund locker machen. Und siehe da: Sie hat Erfolg! Erwin geht richtig aus sich heraus. Und weil Mitstreiterin Manuela ebenso leidenschaftlich mittanzt, lernt der Steirer auch gleich, was ein getanztes Sandwich ist... Martina schlägt Konkurrentin Nina ein Schnippchen und entführt Gottfried zu einem Motorradausflug zu zweit. Während der Kärntnerin Nina nichts anderes übrig bleibt, als am Hof auf die beiden zu warten, will Martina aber klare Worte von Gottfried hören. Ob sich der Ackerbauer in die Enge treiben lässt? Auch in Tirol werden die Damen zusehends unruhiger, denn beide haben Gefühle für Andreas und möchten ihn für sich gewinnen. Während Andreas großen Spaß bei einer Aktion der freiwilligen Feuerwehr hat, können die beiden Damen das Hoffest kaum genießen. Die Spannung zwischen den Mitstreiterinnen ist nicht zu übersehen - nur Andreas - so scheint es - bekommt nichts davon mit. Endlich ist es auch bei Jungwinzerin Stefanie so weit. Bevor die Männer ankommen versucht die junge Winzerin sich mit ihren Erwartungen zurückzuhalten, denn sie will nicht enttäuscht werden. Kandidat Nummer 1, Gerald, ist schnell von Steffi begeistert und hat schon nach dem ersten Small Talk bereits Kribbeln im Bauch. Kandidat Nummer 2, der Oberösterreicher Markus ist anfangs so aufgeregt, dass er fast kein Wort herausbekommt. Und Nummer 3, Stefan ist die Nervosität um nichts weniger ins Gesicht geschrieben. Ein Glück, dass Winzerin Stefanie weiß, wie sie für Entspannung sorgen kann. Am Hof von Bauern Manfred ist Kirschenernte. Die perfekte Gelegenheit für Lukas den Bauern in ein Gespräch unter vier Augen zu verwickeln. Aber er hat die Rechnung ohne Bernhard gemacht - der nämlich lässt sich nicht abschütteln. Aber Lukas gibt nicht auf. Nach dem Kirschenpflücken bereitet der 32-Jährige für Manfred eine Wellness-Überraschung vor. Ob er so den Steirer weichklopfen kann?
