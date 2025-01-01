Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 14Jetzt kostenlos streamen
Folge 14: Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 14
Milchbauer Christian strengt sich sehr an seine Entscheidung so einfühlsam wie möglich zu verkünden. Aber alle Vorsicht hilft nichts, denn als er verkündet, dass er 2 heimschickt, endet alles in einem Meer voll Tränen. Weinbauer Robert ist im Umgang mit seinen drei Auserwählten sehr wortkarg und reserviert. Die Damen machen sich schon längst ihre Gedanken, warum Robert sich ihnen gegenüber so schüchtern gibt. Während der gemeinsamen Arbeit auf dem Weinberg beschließen Ursula und Elisabeth, den auf sicherer Entfernung bleibenden Robert direkt in ein Gespräch verwickeln zu wollen. Doch bevor sie ihren Plan in die Tat umsetzen können, kommt ihnen Sandra zuvor - ob das ohne Folgen bleibt? Am Hof von Stefan in Niederösterreich sind Nadine und Marina inwischen beste Freundinnen geworden. Und so bleiben auch erste Lästereien über die Konkurrentin nicht aus, das Problem: Sie müssen fürchten, dass Julia eigentich Stefans Favoritin ist. Naturliebhaberin Sandra vertraut bei der Auswahl ihrer 3 Männer auf ihr Bauchgefühl und die Kraft ihrer Kristalle. Und so entdeckt sie den ein oder anderen vielversprechenden Brief. Der Hauptgewinn scheint aber mit Sigi gefunden zu sein. Der selbsternannte Cowboy scheint ganz auf ihrer Wellenlänge zu liegen. Welche Herren ihre Auswahl komplettieren? In jedem Fall verspricht die Auswahl eine interessante Herrenmischung. Marko entführt seine beiden Frauen auf eine uralte romantische Schutzhütte auf der Alm - und siehe da. Der wilde Hirte, der sonst um keinen Spruch verlegen ist, zeigt sich von seiner ruhigen Seite, zumindest vorübergehend, denn kaum hat der 35-Jährige sein "Aufreißgewand" an, ist er wieder der alte - und schlimmer.
