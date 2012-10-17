Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 9: Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 9
Herzzerreißende Tränen fließen bei Erwin. Sein Herz hat sich entschieden und er möchte Zeit mit seiner Auserwählten verbringen, aber dazu muss er Dame Nummer 2 bitten den Hof zu verlassen. Was für niemanden leicht ist, ist für den sensiblen Steirer fast ein Ding der Unmöglichkeit. Erst einige Zeit später kann sich Erwin beruhigen, aber dann wird schnell alles gut. Das Pärchen kommt sich näher und vorsichtig werden die ersten Küsschen und Streicheleinheiten ausgetauscht. Erwin ist im Glück. Bei Gottfried steht eine Verabschiedung an. Eine Dame sieht ihre Gefühle für Gottfried wachsen und ihre Chancen sinken. Um nicht verletzt zu werden will sie den Hof verlassen. Bahn frei für die Konkurrenz! Oder doch nicht? In Tirol gibt sich Andreas Mühe die Frauen zu besänftigen, denn Rosi und Christina warten auf eine Tendenz seitens des Bauern und werden zunehmend angespannter, aber irgendwie geht alles schief: Zwischen Christina und Andreas entbrannt ein regelrechtes Wortgefecht und dann zweifelt aucht Rosi. Kann Andreas das alles noch hinbiegen? Showdown bei Manfred. Bernhard und Wolfgang geben sich alle Mühe ihren Bauern zu beeindrucken, aber weil Wolfgang immer wieder die Nase vorn hat setzt Bernhard alles auf eine Karte - Ob er Manfred wachrüttelt? Während Philipp auf Wolke 7 schwebt, verläuft der erste gemeinsame Abend bei der feschen Winzerin Steffi anders als geplant, denn Steffis Freunde arbeiten mit den 3 Bewerbern regelrechte Fragenkataloge ab. Aber zumindest haben sie nach dem Verhör einen Favoriten ausgemacht. Nur, ob sich Steffi dem Freundesurteil beugen wird? Die Steirerin hat ihre eigenen Disziplinen um das beste aus den Herren zum Vorschein zu bringen...
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