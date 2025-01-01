Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 13Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 13: Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 13
Während bei Winzerin Steffi die Spannung kaum noch auszuhalten ist, sind bei Milchbauer Christian alle fröhlich und munter - und das obwohl eine Kuhbesamung ansteht: Und das ist nichts für schwache Nerven. Langweilig wird es auch Bauer Marko nie! Die erste Entscheidung steht bevor und dafür hat sich der wilde Hirte eine besondere Prüfung überlegt, Wettmelken. Marko hat seine Freude an den irritierten Blicken der Frauen, aber eigentlich ist guter Rat für den Tiroler gerade teuer, denn zu ihm passen würden eigentlich alle drei. Der liebenswerte Jungbauer Stefan und Nadine verstehen sich auf Anhieb sehr gut. Stefan hat aber noch zwei Damen zu sich eingeladen. Marina und Julia - die fühlen sich allerdings ein wenig vernachlässigt, weil Stefan noch nicht da ist, schließlich sind sie den langen Weg nach Niederösterreich gefahren um Stefan kennenzulernen. Als der Jungbauer und Kandidatin Nadine endlich am Hof ankommen, kommt es schon zum nächsten Konfliktpunkt. Julia kümmert sich sofort um Stefans Pferde, weil sie ihr Können natürlich stolz zeigen möchte. Das bringt ihr zwar Pluspunkte beim Jungbauern aber sorgt für Unruhe bei den anderen Mädels. Ob das eine entspannte Hofwoche wird?
