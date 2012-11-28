Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 15Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 15: Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 15
Entscheidung an der Felswand! Marko geht mit seine beiden Frauen klettern und während Ramona für jeden Spaß zu haben ist, fürchtet Julia, dass sie ihr Herz zu früh verschenkt hat und kämpft mit den Tränen. Oder wendet sich alles zum Guten für sie? Frühaufsteher sind bei Robert nicht besonders beliebt, bei Jungbauer Stefan hingegen sehr, wie es scheint. Denn während Nadine und Martina noch schlafen, packt einmal mehr Julia schon in der Früh im Stall mit an. Stefan ist klar, dass Julia perfekt auf den Hof passen würde und noch dazu steht er vor seiner ersten Entscheidung. Eine Frau muss heute den Hof verlassen. Auch wenn Julia die alltägliche Arbeit sehr gut zu erledigen weiß, heißt das lange nicht, dass der 23-Jährige sich auch eine Beziehung mit ihr vorstellen kann oder Gefühle für sie hat. Die Liebe ist selten eine rationale Entscheidung… Und: Bei der fröhlichen Sandra und Bergbauer Hans geht auch endlich das Kennenlernen los. Während Sandra den Herren Geschenke kauft und diese sicherheitshalber vorher verkostet, kommen auch bei Hans die Frauen und mit ihnen geht das Gelächter los. Bei unserem lebensfrohen Milchbauern Christian werden die Frauen nicht geschont. Fußballspielen samt Leiberltausch, Kühe besamen - nichts für zartbesaitete Frauen. Aber Petra und Romy kann scheinbar nichts erschüttern. Dann kann man ja, bei einem gemütlichen Cocktail am Abend ja auch gleich die entscheidenden Fragen stellen...
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