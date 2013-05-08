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Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 23 - SPEZIAL - Die Paare, die Babys, die Überraschungen

ATVStaffel 9Folge 23vom 08.05.2013
Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 23 - SPEZIAL - Die Paare, die Babys, die Überraschungen

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Folge 23: Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 23 - SPEZIAL - Die Paare, die Babys, die Überraschungen

72 Min.Folge vom 08.05.2013Ab 6

Zur Einstimmung auf die Jubiläumsstaffel besuchen wir altbekannte Gesichter und erfahren wie es unseren Bauern und Bäuerinnen heute geht. Babies wurden geboren, Freundschaften sind entstanden und wir treffen auch auf so manche Überraschung. Neben vielen anderen mit denen wir mitgefiebert, gelitten und uns gefreut haben gibt es ein Wiedersehen mit Waldgeist Fritz - ob er die richtige Frau gefunden hat? Wie geht es Erwin und Manuela - sind sie schon ein Paar und wie ist das Verhältnis von Nicole und Robert?

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