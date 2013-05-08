Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 23 - SPEZIAL - Die Paare, die Babys, die ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 23: Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 23 - SPEZIAL - Die Paare, die Babys, die Überraschungen
72 Min.Folge vom 08.05.2013Ab 6
Zur Einstimmung auf die Jubiläumsstaffel besuchen wir altbekannte Gesichter und erfahren wie es unseren Bauern und Bäuerinnen heute geht. Babies wurden geboren, Freundschaften sind entstanden und wir treffen auch auf so manche Überraschung. Neben vielen anderen mit denen wir mitgefiebert, gelitten und uns gefreut haben gibt es ein Wiedersehen mit Waldgeist Fritz - ob er die richtige Frau gefunden hat? Wie geht es Erwin und Manuela - sind sie schon ein Paar und wie ist das Verhältnis von Nicole und Robert?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 14-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 21-22: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen