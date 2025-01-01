Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 11Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 11: Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 11
Während bei Marko ein Spruch den anderen jagt, ist Schafzüchter Alexander durch nichts aus der Ruhe zu bringen, fast nichts, denn wie der 37-Jährige sieht, dass Sandra und ihr Hund das Bett teilen, wird daraus schnell eine Grundsatzdiskussion in der sich Alexander kompromisslos zeigt. Mit dem hübschen 31-jährigen Projektleiter Stefan und dem redegewandten 25-jährigen Studenten Gerald hat die Winzerin Stefanie zwei ideale Herren am Hof. Ihr Problem ist, dass beide Jungs es ihr in gewisser Art und Weise angetan haben, aber dann gesteht ihr Stefan, sich verliebt zu haben. Darüber freut sich Stefanie sehr, trotzdem möchte die Steirerin mehr Zeit. Ob Stefan damit umgehen kann? Milchbauer Christian hat klare Vorstellungen von seiner zukünftigen Freundin: er möchte eine lustige Partnerin, die definitiv keine Tussi ist, sie soll schlank sein und das gewisse Etwas mitbringen! Aus den zahlreichen Bewerbungen sucht er Mithilfe seiner Schwester Michaela drei vielversprechende Mädels ausgesucht: die hübsche Blondine Romy aus Kärnten, die fesche Brünette Petra aus Oberösterreich und die gelernte Köchin Silke aus der Steiermark. Bevor die Damen anreisen können, muss noch viel vorbereitet werden. Am problematischsten ist dabei, dass im Wohnhaus der Familie nicht genügend Platz ist. Und so zieht Christian für eine Woche mit Sack und Pack zu seiner Oma, und in der ungewöhnlichen WG bricht das Chaos aus. Chaotisch gestaltet sich dann auch das Kennenlernen der Mädels, denn der Bauer ist so hin und weg von seinen drei Bewerberinnen, dass er gleich den guten Ton vergisst. Post für Robert! Der 38-jährige Winzer ist von der großen Menge der Zuschriften sehr überrascht. Gemeinsam mit Freund Christian werden die Briefe begutachtet, wobei Robert im Gegensatz zu vielen anderen Männern nicht so sehr auf die Fotos der Bewerberinnen schaut. Dem Weinbauer sagen viel mehr die handgeschriebenen Zeilen einiger Bewerberinnen zu, ob der Weg zur Richtigen führen wird?
