Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 18Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 18: Bauer sucht Frau Staffel 9 Folge 18
In Osttirol nimmt die Hofwoche bei Hans am Ende eine überraschende Wendung, als mit Eva-Maria noch eine Frau auf Hans' Hof kommt. Als Hans die Türe öffnet, erfährt die weit angereiste Niederösterreicherin am eigenen Leib was es mit dem eigenwilligen Charme der Bergvölker auf sich hat, denn obwohl Hans zwar höflich die Hände schüttelt, ist seine Begrüßung dermaßen uncharmant, dass Eva-Maria fast die Spucke wegbleibt. Wie und ob das eine Zukunft hat? Bei Stefan drängt die 21-jährige Marina langsam auf eine Entscheidung. Ihre Gefühle für den 23-Jährigen sind wirklich stark, aber nach wie vor ist sie unsicher, denn: Hat sich Stefan auch in Marina verliebt? Robert hat sich entschieden, Wienerin Sandra ist seine Favoritin und gemeinsam mit dem 38-Jährigen verbringt sie einen romantischen letzten Tag in Niederösterreich. Seine Schüchternheit legt der Weinbauer jedoch nur mühsam ab. Dennoch, nach intensiven Blicken folgen endlich ein paar zaghafte Küsse. Dann aber der Schock für Robert. Sandra hat am Abend noch etwas vor, kann nicht länger am Hof bleiben. Haben beide eine gemeinsame Zukunft oder erlischt der Funken so schnell, wie er entzündet wurde? Langsam sollte sich auch Sandra entscheiden, denn die 42-Jährige hat zwar viel Spaß mit ihren beiden Männern, Franz und Karl, aber bei dreien ist bekanntlich oft einer zuviel. Hier muss eine Entscheidung her. Nur welche? Am letzten Tag versucht Milchbauer Christian bei Petra zu landen, nachdem er Favoritin Romy nach Hause geschickt hat. Bei der Oberösterreicherin sind Gefühle vorhanden, aber auch sie dürfte mitbekommen haben, dass sich Christian anfangs etwas mehr für Romy interessiert hat. Haben die beiden eine Chance auf eine gemeinsame Zukunft?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick