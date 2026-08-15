Die schmuggelnden RentnerJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 10: Die schmuggelnden Rentner
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein älteres Pärchen scheint vollkommen ahnungslos, als die Beamten Drogen in ihrem Gepäck vorfinden. Außerdem wird ein junger Afrikaner an der Grenze aufgehalten und zu seinen Reiseplänen befragt. Und ein vietnamesisches Paar versucht, verbotene Lebensmittel ins Land zu schmuggeln.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International