Border Patrol Australia
Folge 14: Familiengeschäfte
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Eine Amerikanerin möchte nach Sydney einreisen, um in Australien zu arbeiten. Doch die Beamten vermuten eine illegale Tätigkeit. Eine Mutter und ihr Sohn aus China haben ebenfalls etwas zu verbergen.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International