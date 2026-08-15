Border Patrol Australia
Folge 20: Das Heroin-Duo
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Zwei Passagiere werden nach ihrer Rückkehr aus Vietnam verdächtigt, illegale Substanzen im Gepäck zu haben. Ein Mann aus Malaysia beteuert derweil, Urlaub in Sydney machen zu wollen. Doch die Beamten zweifeln an seiner Aussage.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International