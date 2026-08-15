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Border Patrol Australia

Snowboarden im Hochsommer

Staffel 12Folge 7vom 15.08.2026
Snowboarden im Hochsommer

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Folge 7: Snowboarden im Hochsommer

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Passagier erregt eine Menge Aufmerksamkeit, weil er ein auffälliges Snowboard transportiert. Die Beamten befragen außerdem einen chinesischen Geschäftsmann, der höchst wahrscheinlich illegal eingereist ist.

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