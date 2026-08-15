Die Last der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 18: Die Last der Vergangenheit
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein älterer Herr aus England reist nach Australien, um seinen neugeborenen Enkel kennenzulernen. Doch seine kriminelle Vergangenheit könnte ihm dabei zum Verhängnis werden. Außerdem wird eine Frau in Brisbane überführt, als sie versucht, verbotene Gegenstände verschwinden zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International