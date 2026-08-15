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Border Patrol Australia

Die Last der Vergangenheit

Staffel 12Folge 18vom 15.08.2026
Die Last der Vergangenheit

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Folge 18: Die Last der Vergangenheit

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein älterer Herr aus England reist nach Australien, um seinen neugeborenen Enkel kennenzulernen. Doch seine kriminelle Vergangenheit könnte ihm dabei zum Verhängnis werden. Außerdem wird eine Frau in Brisbane überführt, als sie versucht, verbotene Gegenstände verschwinden zu lassen.

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