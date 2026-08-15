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Border Patrol Australia

Gefährliches Spielzeug

Staffel 12Folge 19vom 15.08.2026
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Folge 19: Gefährliches Spielzeug

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Bei einer Grenzkontrolle stoßen die Beamten auf einen skurrilen Fall: Ein Mann aus Vietnam beteuert, nicht zu wissen, was sich in seiner Tasche befindet. Außerdem taucht ein mysteriöses Paket aus den USA auf, das eine gefährliche Substanz beinhaltet.

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