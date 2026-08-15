Gefährliches SpielzeugJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 19: Gefährliches Spielzeug
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Bei einer Grenzkontrolle stoßen die Beamten auf einen skurrilen Fall: Ein Mann aus Vietnam beteuert, nicht zu wissen, was sich in seiner Tasche befindet. Außerdem taucht ein mysteriöses Paket aus den USA auf, das eine gefährliche Substanz beinhaltet.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International