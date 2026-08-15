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Border Patrol Australia

Der vergessliche Student

Staffel 12Folge 2vom 15.08.2026
Der vergessliche Student

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Folge 2: Der vergessliche Student

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Die Beamten untersuchen in Sydney den ungewöhnlich schweren Koffer einer Vietnamesin, der offenbar voll mit Drogen ist. Eine junge Rucksacktouristin gerät in Erklärungsnot, als die Grenzbeamten eine illegale Tätigkeit aufdecken. Derweil erteilen die Kollegen der Biosicherheitskontrolle in Sydney einem vergesslichen Studenten eine kleine Lektion.

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