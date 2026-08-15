Der vergessliche StudentJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 2: Der vergessliche Student
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Die Beamten untersuchen in Sydney den ungewöhnlich schweren Koffer einer Vietnamesin, der offenbar voll mit Drogen ist. Eine junge Rucksacktouristin gerät in Erklärungsnot, als die Grenzbeamten eine illegale Tätigkeit aufdecken. Derweil erteilen die Kollegen der Biosicherheitskontrolle in Sydney einem vergesslichen Studenten eine kleine Lektion.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International