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Border Patrol Australia

Verdächtige Reisepläne

Staffel 12Folge 5vom 15.08.2026
Verdächtige Reisepläne

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Folge 5: Verdächtige Reisepläne

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein junger Mann aus Südkorea gibt sich als Student aus - bis die Beamten seinen Koffer auf illegale Gegenstände durchsuchen. Auch ein Chinese wirkt extrem beunruhigt, als er um eine Gepäckkontrolle gebeten wird.

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