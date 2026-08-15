Border Patrol Australia
Folge 13: Ein Eimer Krabben
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Mann aus Indien gerät in Erklärungsnot, als man illegal Substanzen und verfängliche Videos bei ihm entdeckt. Die Grenzbeamten stehen vor einem Rätsel, als sie die Identität einer Frau aus Indonesien überprüfen. Und eine Studentin aus Vietnam hat eine Menge fragwürdige exotische Güter im Gepäck.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International