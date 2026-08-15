Nüsse, Bargeld und EcstasyJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 16: Nüsse, Bargeld und Ecstasy
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Drogenspürhund führt die Beamten zu einer Familie aus Kambodscha, die offenbar etwas zu verbergen hat. Eine junge Studentin aus Thailand lügt bei der Grenzkontrolle und gefährdet so ihre Zukunft.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International