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Border Patrol Australia

Nüsse, Bargeld und Ecstasy

Staffel 12Folge 16vom 15.08.2026
Nüsse, Bargeld und Ecstasy

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Folge 16: Nüsse, Bargeld und Ecstasy

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Drogenspürhund führt die Beamten zu einer Familie aus Kambodscha, die offenbar etwas zu verbergen hat. Eine junge Studentin aus Thailand lügt bei der Grenzkontrolle und gefährdet so ihre Zukunft.

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