Verräterische TextnachrichtJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 17: Verräterische Textnachricht
21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Drogenspürhund führt die Beamten in Brisbane zu einem taiwanesischen Trio, das eine Menge verbotener Güter in ihrem Gepäck hat. Doch die Frauen leugnen den Besitz der Lebensmittel vehement. Derweil beteuert ein Franzose in Melbourne, wegen eines romantischen Rendezvous nach Australien gereist zu sein. Doch vermutlich steckt mehr hinter seinem spontanen Besuch.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International