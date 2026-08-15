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Border Patrol Australia

Gefährliche Liebschaften

Staffel 12Folge 11vom 15.08.2026
Gefährliche Liebschaften

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Folge 11: Gefährliche Liebschaften

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

In Melbourne wird ein Betrüger geschnappt, der einem australischen Ehepaar Drogen untergejubelt hat. Außerdem nehmen die Beamten einen Chinesen fest, der unter Verdacht steht, einen gefälschten Pass zu haben. Am Flughafen in Sydney wird eine herrenlose Tasche entdeckt, die einen gefährlichen Inhalt aufweist.

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