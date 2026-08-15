Border Patrol Australia
Folge 4: Die Band-Babysitterin
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Im Gepäck einer Amerikanerin werden große Mengen an Methamphetaminen gefunden, und zwei Männer aus Pakistan erzählen nicht die Wahrheit, als sie nach ihren Reiseplänen gefragt werden. Außerdem gerät ein australisches Paar in das Visier der Beamten: Es ist im Besitz eines verstörenden tierischen Körperteils.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International