Breaking Media: Presse(un)freiheit UngarnJetzt kostenlos streamen
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Folge 11: Breaking Media: Presse(un)freiheit Ungarn
29 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6
In Ungarn stehen am 12. April die Parlamentswahlen an. Unter der Fidesz-Regierung und Ministerpräsident Viktor Orbán wandelt sich die Medienlandschaft. Unabhängige Redaktionen arbeiten unter schwierigeren Bedingungen; ihnen fehlt es an Geld, Sichtbarkeit und Zugang zu Informationen.
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Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4