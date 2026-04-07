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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Breaking Media: Presse(un)freiheit Ungarn

PULS 4Staffel 1Folge 11vom 07.04.2026
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Folge 11: Breaking Media: Presse(un)freiheit Ungarn

29 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6

In Ungarn stehen am 12. April die Parlamentswahlen an. Unter der Fidesz-Regierung und Ministerpräsident Viktor Orbán wandelt sich die Medienlandschaft. Unabhängige Redaktionen arbeiten unter schwierigeren Bedingungen; ihnen fehlt es an Geld, Sichtbarkeit und Zugang zu Informationen.

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