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Breaking Media: Die ORF-Kandidat:innen

PULS 4Staffel 1Folge 18vom 26.05.2026
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Folge 18: Breaking Media: Die ORF-Kandidat:innen

25 Min.Folge vom 26.05.2026

Wer wird ORF-Generaldirektor:in? Corinna Milborn und Peter Plaikner analysieren Chancen der Kandidat:innen, die Kritik am Bestellprozess und die Hintergründe der Wahl. Und: Wie plant die EU die Verbreitung von Fake News im Netz einzubremsen?

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