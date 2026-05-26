Breaking Media: Die ORF-Kandidat:innenJetzt kostenlos streamen
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Folge 18: Breaking Media: Die ORF-Kandidat:innen
25 Min.Folge vom 26.05.2026
Wer wird ORF-Generaldirektor:in? Corinna Milborn und Peter Plaikner analysieren Chancen der Kandidat:innen, die Kritik am Bestellprozess und die Hintergründe der Wahl. Und: Wie plant die EU die Verbreitung von Fake News im Netz einzubremsen?
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Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4