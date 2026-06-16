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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Breaking Media: Nachspiel ORF-Wahl

PULS 4Staffel 1Folge 21vom 16.06.2026
Breaking Media: Nachspiel ORF-Wahl

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Folge 21: Breaking Media: Nachspiel ORF-Wahl

27 Min.Folge vom 16.06.2026

Die ORF-Wahl ist geschlagen. Clemens Pig ist neuer Generaldirektor des ORF. Die Kritik am Auswahlprozess ist aber groß. In „Breaking Media“ sprechen dazu Medienmanager Gerhard Zeiler und SPÖ-Mediensprecher Klaus Seltenheim.

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