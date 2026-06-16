Breaking Media: Nachspiel ORF-WahlJetzt kostenlos streamen
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Folge 21: Breaking Media: Nachspiel ORF-Wahl
27 Min.Folge vom 16.06.2026
Die ORF-Wahl ist geschlagen. Clemens Pig ist neuer Generaldirektor des ORF. Die Kritik am Auswahlprozess ist aber groß. In „Breaking Media“ sprechen dazu Medienmanager Gerhard Zeiler und SPÖ-Mediensprecher Klaus Seltenheim.
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Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4