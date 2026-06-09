Breaking Media: Die Streaming-AbgabeJetzt kostenlos streamen
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Folge 20: Breaking Media: Die Streaming-Abgabe
25 Min.Folge vom 09.06.2026
Gundula Geiginger meldet sich von dort, wo medienpolitische Entscheidungen getroffen werden: dem Medienministerium. Mit Vizekanzler Andreas Babler bespricht die geplante Streaming-Abgabe sowie das Social-Media-Verbot für Jugendliche.
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Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4