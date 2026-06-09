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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Breaking Media: Die Streaming-Abgabe

PULS 4Staffel 1Folge 20vom 09.06.2026
Breaking Media: Die Streaming-Abgabe

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Folge 20: Breaking Media: Die Streaming-Abgabe

25 Min.Folge vom 09.06.2026

Gundula Geiginger meldet sich von dort, wo medienpolitische Entscheidungen getroffen werden: dem Medienministerium. Mit Vizekanzler Andreas Babler bespricht die geplante Streaming-Abgabe sowie das Social-Media-Verbot für Jugendliche.

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