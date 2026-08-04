Breaking Media Sommergespräche: Print-Journalismus im WandelJetzt kostenlos streamen
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Folge 24: Breaking Media Sommergespräche: Print-Journalismus im Wandel
27 Min.Folge vom 04.08.2026
Die anstehenden medienpolitischen Entscheidungen bespricht Gundula Geiginger in den Sommergesprächen. Diesmal mit Ex-„BILD“-Chefredakteur Kai Diekman und VÖZ-Präsident Rainer Nowak.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4