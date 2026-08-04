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Breaking Media Sommergespräche: Print-Journalismus im Wandel

PULS 4Staffel 1Folge 24vom 04.08.2026
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Folge 24: Breaking Media Sommergespräche: Print-Journalismus im Wandel

27 Min.Folge vom 04.08.2026

Die anstehenden medienpolitischen Entscheidungen bespricht Gundula Geiginger in den Sommergesprächen. Diesmal mit Ex-„BILD“-Chefredakteur Kai Diekman und VÖZ-Präsident Rainer Nowak.

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