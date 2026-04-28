Breaking Media: Next Generation JournalismusJetzt kostenlos streamen
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Folge 14: Breaking Media: Next Generation Journalismus
27 Min.Folge vom 28.04.2026
Ambra Schuster spricht über das journalistische Angebot für die nächsten Generationen. Und: Florian Klenk & Gernot Bauer diskutieren den Spagat zwischen Informationsauftrag und Schutz der Persönlichkeitsrechte für Medien in der Causa Weißmann.
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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4