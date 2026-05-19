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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Breaking Media: Strafsache Like

PULS 4Staffel 1Folge 17vom 19.05.2026
Breaking Media: Strafsache Like

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Folge 17: Breaking Media: Strafsache Like

28 Min.Folge vom 19.05.2026

Ein “Like” auf Social Media kann mehrere tausend Euro kosten, denn ab 5 Followern ist man Medieninhaber. Trifft die Regelung die Falschen? Darüber diskutieren Florian Klenk und Robert Kerschbaumer. Und: Wie plant die EU Fake News im Netz einzudämmen?

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