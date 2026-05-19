Breaking Media: Strafsache LikeJetzt kostenlos streamen
Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.
Folge 17: Breaking Media: Strafsache Like
28 Min.Folge vom 19.05.2026
Ein “Like” auf Social Media kann mehrere tausend Euro kosten, denn ab 5 Followern ist man Medieninhaber. Trifft die Regelung die Falschen? Darüber diskutieren Florian Klenk und Robert Kerschbaumer. Und: Wie plant die EU Fake News im Netz einzudämmen?
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Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4