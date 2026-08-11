Breaking Media Sommergespräche: Die ORF-Direktor:innenJetzt kostenlos streamen
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Folge 25: Breaking Media Sommergespräche: Die ORF-Direktor:innen
27 Min.Folge vom 11.08.2026
Die ORF-Direktor:innen wurden bestätigt. Ob mit ihnen eine neue Kultur in den ORF einzieht, bespricht Gundula Geiginger mit Harald Fidler. Danach spricht Fabian Knauseder-Wöhrer über die Relevanz von Streaming in Österreich.
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Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4