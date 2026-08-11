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Breaking Media Sommergespräche: Die ORF-Direktor:innen

PULS 4Staffel 1Folge 25vom 11.08.2026
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Folge 25: Breaking Media Sommergespräche: Die ORF-Direktor:innen

27 Min.Folge vom 11.08.2026

Die ORF-Direktor:innen wurden bestätigt. Ob mit ihnen eine neue Kultur in den ORF einzieht, bespricht Gundula Geiginger mit Harald Fidler. Danach spricht Fabian Knauseder-Wöhrer über die Relevanz von Streaming in Österreich.

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