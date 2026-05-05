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Breaking Media - Macht.Medien.Kompetenz.

Breaking Media: Kampf um die Wahrheit

PULS 4Staffel 1Folge 15vom 05.05.2026
Breaking Media: Kampf um die Wahrheit

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Folge 15: Breaking Media: Kampf um die Wahrheit

28 Min.Folge vom 05.05.2026

"Breaking Media" ist das neue Sender-übergreifende Medienkompetenzmagazin. Ziel dessen ist eine spannende Aufbereitung zur Aufklärung über Medienmechanismen, Sensibilisierung für Desinformation und Fake News, Förderung digitaler Selbstbestimmung sowie Bewusstseinsschärfung der Rolle nationaler Medien und lokaler Inhalte für eine abgesicherte Demokratie. Durch die Sendung führt Moderatorin Gundula Geiginger.

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